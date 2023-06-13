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«Бавария» намерена продать Мане летом и уже предлагала футболиста «ПСЖ» — СМИ

Руководство «Баварии» намерено продать форварда Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает Sports Zone.

«Бавария» намерена продать Мане летом и уже предлагала футболиста ПСЖ
© Матч ТВ

По информации источника, мюнхенцы уже предлагали футболиста «ПСЖ», мадридским и английским клубам. Также сообщается, что у Мане есть предложение от «Аль Иттифака» из Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщали, что саудовскую команду в ближайшее время возглавит Стивен Джеррард.

В завершившемся сезоне 31 летний Мане сыграл в 38 матчах за мюнхенцев во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт сенегальца с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года.

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