«Бавария» намерена продать Мане летом и уже предлагала футболиста «ПСЖ» — СМИ
Руководство «Баварии» намерено продать форварда Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает Sports Zone.
По информации источника, мюнхенцы уже предлагали футболиста «ПСЖ», мадридским и английским клубам. Также сообщается, что у Мане есть предложение от «Аль Иттифака» из Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщали, что саудовскую команду в ближайшее время возглавит Стивен Джеррард.
В завершившемся сезоне 31 летний Мане сыграл в 38 матчах за мюнхенцев во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач. Контракт сенегальца с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2025 года.