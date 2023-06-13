«Бавария» намерена продать Мане летом и уже предлагала футболиста ПСЖ

По информации источника, мюнхенцы уже предлагали футболиста «ПСЖ», мадридским и английским клубам. Также сообщается, что у Мане есть предложение от «Аль Иттифака» из Саудовской Аравии. Ранее СМИ сообщали, что саудовскую команду в ближайшее время возглавит Стивен Джеррард.