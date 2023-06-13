Зидан заявил, что его время тренировать сборную Франции еще не наступило
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что размышлял о работе в сборной Франции, однако время для этого пока не пришло.
— Я часто говорил, что когда ты знаешь сборную Франции как игрок и становишься тренером, логично подумать об этом. Но сейчас не тот момент.
Я выступал за «Канн», потом перешел в «Бордо». Затем я был в «Ювентусе» и «Реале». Я переходил в новый клуб за новым и более серьезным опытом. Я всегда был амбициозным и верил в себя, — сказал 50 летний специалист в интервью GQ.
В качестве игрока Зидан в составе сборной Франции стал чемпионом мира и Европы. После завершения карьеры игрока он перешел на тренерскую работу, возглавлял «Реал», который дважды привел к победе в чемпионате Испании, три раза выиграл с командой Лигу чемпионов. Зидан остается без клуба с 2021 года.