Зидан заявил, что его время тренировать сборную Франции еще не наступило

— Я часто говорил, что когда ты знаешь сборную Франции как игрок и становишься тренером, логично подумать об этом. Но сейчас не тот момент.



Я выступал за «Канн», потом перешел в «Бордо». Затем я был в «Ювентусе» и «Реале». Я переходил в новый клуб за новым и более серьезным опытом. Я всегда был амбициозным и верил в себя, — сказал 50 летний специалист в интервью GQ.