Личка отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Динамо»

Личка отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны московского «Динамо»
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны московского «Динамо».
Ранее Legalbet сообщил, что чех в ближайшие дни возглавит «бело голубых», вместо него главным тренером «Оренбурга» может стать бывший футболист московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик. Позднее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в беседе с «Матч ТВ» заявил, что это слухи, у Лички действующий контракт с «Оренбургом» и клуб рассчитывает на тренера в следующем сезоне.
— Мне об этом ничего не известно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить, — цитирует Личку Metaratings.ru.
«Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в чемпионате России в сезоне 2022/23.