«Спартак» ведет переговоры с экс-игроком «Челси» Виллианом

Экс-полузащитник «Анжи», лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии по футболу Виллиан может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает журналист Павел Городницкий.

Виллиан — воспитанник «Коринтианса». В европейском футболе полузащитник оказался в 2007 году, когда перешёл в донецкий «Шахтёр». С января по август 2013 года Виллиан был игроком «Анжи», затем провёл восемь сезонов в английской Премьер-лиге (АПЛ), выступая за «Челси» (2013–2020) и «Арсенал» (2020–2021), после чего вернулся в «Коринтианс».