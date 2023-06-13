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«Спартак» ведёт переговоры с экс-игроком «Челси» Виллианом

Экс-полузащитник «Анжи», лондонского «Челси» и национальной сборной Бразилии по футболу Виллиан может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает журналист Павел Городницкий.

«Спартак» ведет переговоры с экс-игроком «Челси» Виллианом
© Betassist

Московский клуб предложил 34-летнему бразильцу контракт с зарплатой в € 3 млн в год – бразилец хочет € 5 млн.

Виллиан — воспитанник «Коринтианса». В европейском футболе полузащитник оказался в 2007 году, когда перешёл в донецкий «Шахтёр». С января по август 2013 года Виллиан был игроком «Анжи», затем провёл восемь сезонов в английской Премьер-лиге (АПЛ), выступая за «Челси» (2013–2020) и «Арсенал» (2020–2021), после чего вернулся в «Коринтианс».

В минувшем сезоне бразилец выступал за лондонский «Фулхэм». Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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