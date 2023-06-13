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Экс-тренер «Спартака» Гунько заявил, что клуб рандомно выбирает тренеров

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько раскритиковал кадровую политику московского клуба.

Экс-тренер «Спартака» заявил, что клуб набирает наставников наугад
© Чемпионат.com

«Мне был симпатичен футбол, который «Спартак» показывал в первой части чемпионата. Вторую я не видел. Ваноли принёс трофей, за что ему огромное спасибо. Хотя играли достаточно натужно. При Витории тоже футбол был не тот, которого ждут болельщики. «Спартак» — это та команда, которая стилистически должна быть понятна. Под этот стиль нужно подбирать тренера, футболистов. Чтобы идеология была на первом месте. А получается так, что один специалист играет в один футбол, второй — в другой. То иностранцев берут, то наших. Выбор достаточно рандомный. Как по мне, клубу не хватает долгосрочной стратегии. Я на 100% уверен, что каждый раз эту стратегию разрабатывают и презентуют, но никогда не следуют ей. Не хватает терпения соблюдать те шаги, которые были намечены. Да, они нуждаются в корректировках, но не настолько, чтобы каждый год выбрасывать эти проекты в мусорку», — сказал Гунько в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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