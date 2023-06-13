КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Енисея" за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 15 июня рассмотрит удаление тренера красноярского "Енисея" Анзора Санаи во втором стыковом матче за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
10 июня "Енисей" на выезде уступил "Факелу" со счетом 0:2. Саная был удален на 57-й минуте встречи.
"По Кубку России рассмотрим то, что футболисты ЦСКА не в полном составе прошли через микст-зону, - сказал Григорьянц. - Что касается стыковых матчей, рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками "Факела", "Пари НН" не направил футболиста после матча на обязательное флэш-интервью. Также рассмотрим удаление тренера "Енисея" Анзора Санаи за оскорбительное поведение".
"Рассмотрим отложенный вопрос по матчу премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Будем рассматривать вопрос с бросанием бутылок болельщиками "Крыльев Советов", - добавил Григорьянц.
По итогам двух стыковых матчей "Енисей" уступил "Факелу" (0:1, 0:2) и не смог выйти в РПЛ.