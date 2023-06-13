КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Енисея" за оскорбительное поведение

"По Кубку России рассмотрим то, что футболисты ЦСКА не в полном составе прошли через микст-зону, - сказал Григорьянц. - Что касается стыковых матчей, рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками "Факела", "Пари НН" не направил футболиста после матча на обязательное флэш-интервью. Также рассмотрим удаление тренера "Енисея" Анзора Санаи за оскорбительное поведение".