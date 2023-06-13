$82.64+0.5589.01+0.97

КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Енисея" за оскорбительное поведение

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 15 июня рассмотрит удаление тренера красноярского "Енисея" Анзора Санаи во втором стыковом матче за право сыграть в Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским "Факелом". Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК РФС рассмотрит удаление тренера "Енисея" за оскорбительное поведение
© РИА Новости

10 июня "Енисей" на выезде уступил "Факелу" со счетом 0:2. Саная был удален на 57-й минуте встречи.

"По Кубку России рассмотрим то, что футболисты ЦСКА не в полном составе прошли через микст-зону, - сказал Григорьянц. - Что касается стыковых матчей, рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками "Факела", "Пари НН" не направил футболиста после матча на обязательное флэш-интервью. Также рассмотрим удаление тренера "Енисея" Анзора Санаи за оскорбительное поведение".

"Рассмотрим отложенный вопрос по матчу премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком". Будем рассматривать вопрос с бросанием бутылок болельщиками "Крыльев Советов", - добавил Григорьянц.

По итогам двух стыковых матчей "Енисей" уступил "Факелу" (0:1, 0:2) и не смог выйти в РПЛ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители