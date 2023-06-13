Футболист ЦСКА Роша рассказал о поддержке Федотова во время конфликта с Соболевым
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов поддержал бразильского защитника команды Виллиана Рошу во время конфликта с нападающим столичного "Спартака" Александром Соболевым. Об этом Роша рассказал "Спорт-Экспрессу" во вторник.
21 мая ЦСКА в гостях уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2. На 69-й минуте Роша и российский нападающий красно-белых Соболев получили красные карточки. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, игроки были удалены с поля за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента главного арбитра. Позднее КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча и отменил красную карточку, показанную Роше.
"История с Соболевым? Меня поддерживал Владимир Федотов, - сказал Роша. - С командой мы семья. И мы доказали это в финале Кубка России. У нас есть сплоченность!"
ЦСКА стал обладателем Кубка России, победив "Краснодар" в финале турнира в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время завершилось со счетом 1:1).