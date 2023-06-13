Роша рассказал о поддержке Федотова во время конфликта с Соболевым

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов поддержал бразильского защитника команды Виллиана Рошу во время конфликта с нападающим столичного "Спартака" Александром Соболевым . Об этом Роша рассказал "Спорт-Экспрессу" во вторник.

21 мая ЦСКА в гостях уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:2. На 69-й минуте Роша и российский нападающий красно-белых Соболев получили красные карточки. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на сайте РПЛ, игроки были удалены с поля за непристойный жест в направлении трибуны и ассистента главного арбитра. Позднее КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча и отменил красную карточку, показанную Роше.