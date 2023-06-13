Гендиректор «Зенита» заявил, что у клуба появится медиакоманда

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев сообщил, что в Санкт-Петербурге в скором времени будет создана новая медиакоманда.

«В Санкт-Петербурге будет создана медиакоманда. Скоро мы об этом объявим. Это будет зенитовская медиакоманда», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин .

Напомним, в 2022 году в России была основана Медийная футбольная лига (МФЛ). В рамках турнира уже было проведено два сезона, в обоих из которых победу одержала команда 2DROTS. В третьем сезоне принимают участие 16 команд, большая часть из которых базируется в Москве. Игроки московского «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия владеют собственной медийной командой «Бей Беги».