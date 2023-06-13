Тренер Мусаев раскритиковал работу VAR в РПЛ

«Нет футбола! Динамика падает»: Мусаев раскритиковал работу VAR в РПЛ
Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказал недовольство работой VAR в чемпионате России.
«Нет, я всеми руками за! ВАР — одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра... В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно. Играешь, условно, с закрытой командой из низа таблицы. Холодно, время тянут, еще этот ВАР начинается... Нет футбола! Динамика падает, мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне», — цитирует Мусаева Sport24.
«Краснодар» уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России-2023. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
На 32-й минуте встречи в ворота «Краснодара» был назначен пенальти за фол на Константине Кучаеве, Федор Чалов реализовал одиннадцатиметровый удар. Во втором тайме «быки» сравняли счет, на 50-й минуте отличился Джон Кордоба.
В серии послематчевых пенальти был сильнее ЦСКА (6:5).
В 2018 году Мусаев исполнял обязанности главного тренера «Краснодара». В сезоне-2019/20 39-летний специалист был назначен на пост старшего тренера и де-факто руководил командой. В 2020 году Мусаева утвердили в должности главного наставника «быков».
Под руководством Мусаева «Краснодар» дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России. В апреле 2021 года специалист подал в отставку с поста главного тренера команды.
В октябре того же года стало известно, что Мусаев возглавил азербайджанский «Сабах».