Тренер Мусаев раскритиковал работу VAR в РПЛ

«Нет, я всеми руками за! ВАР — одно из лучших событий в футболе. Но когда в России по шесть минут смотрят ВАР, когда из-за этого разбивается игра... В Европе повторы смотрят полминуты, а у нас вглядываются даже в то, что детям с трибуны видно. Играешь, условно, с закрытой командой из низа таблицы. Холодно, время тянут, еще этот ВАР начинается... Нет футбола! Динамика падает, мы от этого страдаем, когда играем на европейском уровне», — цитирует Мусаева Sport24.