$82.64+0.5589.01+0.97

«Вклад Акинфеева в победы ЦСКА неоценим, Игорь провел блестящий сезон» — Непомнящий

Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил «РБ Спорт», что игра голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» помогла армейцам победить.

Тренер Непомнящий оценил вклад Акинфеева в победы ЦСКА
© Матч ТВ

В воскресенье ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар». Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Лужники» в Москве, завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти армейцы оказались точнее — 6:5. Акинфеев отразил два удара.

— Кубок России в сезоне 2022/23 получился очень интересным, мы увидели действительно зрелищные матчи, за которыми было любопытно наблюдать. Что касается финальной игры, то она сложилась тяжело для обеих команд, шансы на победу были и у ЦСКА, и у «Краснодара» до самого конца. Если бы не феерия Игоря Акинфеева в серии пенальти, все могло сложиться иначе. Его вклад в победы ЦСКА просто неоценим, Игорь провел блестящий сезон. Вратарь, который на протяжении стольких лет является одним из лучших игроков команды при всех составах, достоин уважения, — сказал Непомнящий.

Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории. В предыдущий раз армейцы выигрывали трофей в 2013 году.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители