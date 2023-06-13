Тренер Непомнящий оценил вклад Акинфеева в победы ЦСКА

— Кубок России в сезоне 2022/23 получился очень интересным, мы увидели действительно зрелищные матчи, за которыми было любопытно наблюдать. Что касается финальной игры, то она сложилась тяжело для обеих команд, шансы на победу были и у ЦСКА, и у «Краснодара» до самого конца. Если бы не феерия Игоря Акинфеева в серии пенальти, все могло сложиться иначе. Его вклад в победы ЦСКА просто неоценим, Игорь провел блестящий сезон. Вратарь, который на протяжении стольких лет является одним из лучших игроков команды при всех составах, достоин уважения, — сказал Непомнящий.