Тренер Непомнящий оценил вклад Акинфеева в победы ЦСКА

«Вклад Акинфеева в победы ЦСКА неоценим, Игорь провел блестящий сезон» — Непомнящий
Известный российский тренер Валерий Непомнящий заявил «РБ Спорт», что игра голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в серии пенальти в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» помогла армейцам победить.
В воскресенье ЦСКА стал обладателем Кубка России, обыграв «Краснодар». Основное время встречи, прошедшей на стадионе «Лужники» в Москве, завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти армейцы оказались точнее — 6:5. Акинфеев отразил два удара.
— Кубок России в сезоне 2022/23 получился очень интересным, мы увидели действительно зрелищные матчи, за которыми было любопытно наблюдать. Что касается финальной игры, то она сложилась тяжело для обеих команд, шансы на победу были и у ЦСКА, и у «Краснодара» до самого конца. Если бы не феерия Игоря Акинфеева в серии пенальти, все могло сложиться иначе. Его вклад в победы ЦСКА просто неоценим, Игорь провел блестящий сезон. Вратарь, который на протяжении стольких лет является одним из лучших игроков команды при всех составах, достоин уважения, — сказал Непомнящий.
Для ЦСКА победа в Кубке России стала восьмой в истории. В предыдущий раз армейцы выигрывали трофей в 2013 году.