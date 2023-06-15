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Де ла Фуэнте: судьбу матча с Италией решат мелочи

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте перед полуфинальным матчем Лиги наций с Италией предположил, что встреча получится равной.

Де ла Фуэнте: судьбу матча с Италией решат мелочи
© globallookpress.com

«Команда совершенствуется. Я убежден, что нас ждёт отличная игра. Нам кажется, что мы на правильном пути к созданию нового, сильного и неповторимого футбольного бренда. Матч против Италии будет равным. Мы находимся примерно на одном уровне. Характеристики команд довольно похожи. Так что судьбу матча решат мелочи. Постараемся превзойти соперника в этих мелочах — в этом кроется залог успеха», — приводит официальный сайт УЕФА слова де ла Фуэнте.

Матч Испания – Италия в полуфинале Лиги наций пройдёт 15 июня на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды) и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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