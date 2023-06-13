$82.64+0.5589.01+0.97

Экс-игрок «Байера» Булыкин назвал главные неожиданности европейского футбольного сезона

Бывший футболист немецкого «Байера» Дмитрий Булыкин назвал главные неожиданности европейского футбольного сезона.

Булыкин назвал главные неожиданности европейского футбольного сезона
© globallookpress.com

«Самые удивительные события сезона в европейском футболе? Интрига до последнего тура в чемпионате Германии. «Бавария» стала чемпионом только в последнем туре. Поражение трех итальянских команд в финалах еврокубков и победа «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов», — сказал Булыкин.

27 мая «Бавария» проводила свой последний матч в чемпионате страны. Перед заключительным туром мюнхенцы имели шансы завоевать титул лишь в случае осечки «Боруссии». В итоге «Бавария» свой матч против Кельна выиграла, а вот дортмунцы неожиданно не смогли одолеть «Майнц». Это привело к тому, что «Бавария» вновь стала чемпионом Германии.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители