Булыкин назвал главные неожиданности европейского футбольного сезона

«Самые удивительные события сезона в европейском футболе? Интрига до последнего тура в чемпионате Германии. «Бавария» стала чемпионом только в последнем туре. Поражение трех итальянских команд в финалах еврокубков и победа «Фейеноорда» в чемпионате Нидерландов», — сказал Булыкин.

27 мая «Бавария» проводила свой последний матч в чемпионате страны. Перед заключительным туром мюнхенцы имели шансы завоевать титул лишь в случае осечки «Боруссии». В итоге «Бавария» свой матч против Кельна выиграла, а вот дортмунцы неожиданно не смогли одолеть «Майнц». Это привело к тому, что «Бавария» вновь стала чемпионом Германии.