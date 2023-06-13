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Legalbet: игрок "Динамо" Шиманьски не планирует возвращаться в Россию

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски, прошлым летом воспользовавшийся разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) приостановить контракт с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ), не намерен возвращаться в Москву.

Стало известно, планирует ли футболист «Динамо» Шиманьски возвращаться в Россию
© РИА Новости

Сезон-2022/23 футболист провел в нидерландском «Фейеноорде».

«Шиманьски имеет полное право снова уйти в аренду. Если говорить о том, что «Фейеноорд» отказался от Шиманьски, то нет. Просто покупать игрока смысла нет, потому что он может еще раз уйти в аренду. С «Фейеноордом» еще ничего не решено.

«Севилья» давно его ведет. Два года уже. Но на данный момент нет конкретики», — сообщил Legalbet источник, знакомый с ситуацией.

Полузащитник сборной Польши выступал за российский клуб с 2019 года. За это время он сыграл в 85 матчах, в которых забил восемь мячей и сделал 17 результативных передач.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) ранее объявила, что иностранные игроки и тренеры имеют право приостанавливать действие своих контрактов с российским клубами.

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