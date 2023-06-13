Стало известно, планирует ли футболист «Динамо» Шиманьски возвращаться в Россию

«Шиманьски имеет полное право снова уйти в аренду. Если говорить о том, что «Фейеноорд» отказался от Шиманьски, то нет. Просто покупать игрока смысла нет, потому что он может еще раз уйти в аренду. С «Фейеноордом» еще ничего не решено.



«Севилья» давно его ведет. Два года уже. Но на данный момент нет конкретики», — сообщил Legalbet источник, знакомый с ситуацией.