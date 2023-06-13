Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал» уже этим летом. Об этом сообщает Le Parisien.

© Чемпионат.com

По информации источника, «Реал» готов подписать Мбаппе, а «ПСЖ» не выступает против возможного ухода нападающего, рассчитывая на получение солидной компенсации за футболиста. Сообщается, что для перехода Мбаппе в мадридский клуб этим летом созданы все условия.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.