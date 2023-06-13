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Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом. «ПСЖ» не против его ухода

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в мадридский «Реал» уже этим летом. Об этом сообщает Le Parisien.

Мбаппе хочет перейти в «Реал» этим летом
© Чемпионат.com

По информации источника, «Реал» готов подписать Мбаппе, а «ПСЖ» не выступает против возможного ухода нападающего, рассчитывая на получение солидной компенсации за футболиста. Сообщается, что для перехода Мбаппе в мадридский клуб этим летом созданы все условия.

Ранее стало известно, что Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года.

В СМИ сообщили, что «ПСЖ» готов продать Мбаппе и выставил 24-летнего форварда на трансфер. Представители француза подтвердили, что тот не будет активировать опцию продления контракта.

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