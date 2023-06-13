«Спартак» не заинтересован в подписании Виллиана

«Спартак» не заинтересован в подписании полузащитника «Фулхэма» Виллиана, сообщил Metaratings. По данным источника, 34-летний полузащитник не входит в шорт-лист московского клуба.

Накануне журналист Павел Городницкий сообщил, что «Спартак» рассматривает возможность подписания контракта с Виллианом. По данным источника, московский клуб готов предложить бразильцу контракт с зарплатой 3 млн евро в год.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана в 3 млн евро. Его контракт с «Фулхэмом» истекает 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник провел в составе лондонской команды 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.