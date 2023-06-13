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Бывший президент "Локомотива" Смородская посоветовала Дзагоеву закончить карьеру

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рекомендовала полузащитнику «Рубина» Алану Дзагоеву, у которого заканчивается контракт с казанским клубом, задуматься о завершении карьеры.

Экс-президент "Локомотива" Смородская дала совет Дзагоеву по продолжению карьеры
© РИА Новости

«Дзагоев часто получает травмы. Для него и для клубов это главная проблема. Может ли он в «Локомотиве» оказаться? Ставка делается на молодых футболистов.

Мне кажется, что в РПЛ он уже не заиграет, и ему надо завершать карьеру», — сказала Смородская Legalbet.

Ранее СМИ сообщали, что «Рубин» не собирается подписывать новый контракт с бывшим игроком ЦСКА.

Дзагоев перешел в «Рубин» летом 2022 года в статусе свободного агента. Перед этим он покинул московский ЦСКА. 32-летний футболист провел за армейский клуб 397 матчей, в которых отметился 77 забитыми мячами и 93 результативными передачами. Дзагоев — трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка России.

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