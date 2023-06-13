Экс-президент "Локомотива" Смородская дала совет Дзагоеву по продолжению карьеры

«Дзагоев часто получает травмы. Для него и для клубов это главная проблема. Может ли он в «Локомотиве» оказаться? Ставка делается на молодых футболистов.



Мне кажется, что в РПЛ он уже не заиграет, и ему надо завершать карьеру», — сказала Смородская Legalbet.