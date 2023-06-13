СМИ: переход Кузяева в «Бешикташ» маловероятен

Как утверждает Sport24 со ссылкой на собственные источники, переход российского полузащитника Далера Кузяева в «Бешикташ» текущим летом маловероятен, однако у него есть предложения от других клубов из Турции.

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Ранее турецкий журналист Серкан Дикме заявил «Чемпионату», что интерес «Бешикташа» к футболисту имеет под собой основания, однако Кузяев для этого клуба слишком дорогой игрок.

Как утверждает источник Sport24, представители игрока предлагали услуги футболиста клубу, но руководство отказалось от данной кандидатуры: «Бешикташу» необходим игрок другого плана, и на данный момент переговоры не ведутся.

При этом у 30 летнего полузащитника есть предметные предложения от ряда других турецких клубов, и в данный момент Кузяев находится в процессе выбора оптимального варианта.