Тренер турецкого «Бешикташа» заинтересован в трансфере игрока «Зенита» Кузяева

Тренер «Бешикташа» Гюнеш лично заинтересован в трансфере Кузяева
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев в ближайшее время может перейти в турецкий «Бешикташ», информирует Sozcu.
По данным источника, клуб из Стамбула ведёт переговоры с представителями хавбека. В турецком клубе рассчитывают завершить сделку по переходу футболиста в короткие сроки. Отмечается, что в российском игроке лично заинтересован главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш.
Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт 30-летнего полузащитника с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее он играл за нижнекамский «Нефтехимик» и грозненский «Ахмат». В активе Кузяева 46 матчей и два гола в составе сборной России.