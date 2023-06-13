Тренер турецкого «Бешикташа» заинтересован в трансфере игрока «Зенита» Кузяева

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Далер Кузяев в ближайшее время может перейти в турецкий «Бешикташ», информирует Sozcu.

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По данным источника, клуб из Стамбула ведёт переговоры с представителями хавбека. В турецком клубе рассчитывают завершить сделку по переходу футболиста в короткие сроки. Отмечается, что в российском игроке лично заинтересован главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш.

Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт 30-летнего полузащитника с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.