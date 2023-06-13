Почетный президент РФС высказался о товарищеском матче России и Катара

«Я поддерживаю это решение. Молодым футболистам надо развиваться и чувствовать свои перспективы. Мы же не навсегда попали под санкции. Когда-то их снимут, к тому моменту команда должна быть боеспособной. Надо искать партнеров и играть», — передает слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».