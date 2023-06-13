Почетный президент РФС высказался о товарищеском матче России и Катара

Почетный президент РФС Колосков высказался о товарищеском матче России и Катара
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о товарищеском матче с Катаром, который планируется провести в сентябре.
«Я поддерживаю это решение. Молодым футболистам надо развиваться и чувствовать свои перспективы. Мы же не навсегда попали под санкции. Когда-то их снимут, к тому моменту команда должна быть боеспособной. Надо искать партнеров и играть», — передает слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о договоренности с Катаром о проведении выездного товарищеского матча в сентябре.
Сборная России трижды в своей истории играла против Катара — в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча сборных прошла в Дохе, где хозяева одержали победу (2:1).
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.