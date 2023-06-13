Мбаппе обвинил французские СМИ во лжи

«Лжецы… Сейчас я ещё больше уверен в том, что говорил ранее. Я уже сказал, что буду играть за «ПСЖ» в следующем сезоне. Я счастлив здесь», — написал Мбаппе в своём «твиттере», репостнув пост издания Le Parisien, в котором оно сообщило о желании форварда перейти в «Реал» уже летом.