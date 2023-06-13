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Мбаппе назвал лжецами французские СМИ, заявившие о его желании перейти в «Реал» летом

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе впервые лично прокомментировал информацию о его возможном уходе из клуба в мадридский «Реал».

Мбаппе обвинил французские СМИ во лжи
© globallookpress.com

«Лжецы… Сейчас я ещё больше уверен в том, что говорил ранее. Я уже сказал, что буду играть за «ПСЖ» в следующем сезоне. Я счастлив здесь», — написал Мбаппе в своём «твиттере», репостнув пост издания Le Parisien, в котором оно сообщило о желании форварда перейти в «Реал» уже летом.

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