Полузащитник ЦСКА рассказал, за счет чего команде удалось успешно завершить сезон РПЛ

Футболист ЦСКА Зделар рассказал, за счет чего команде удалось успешно завершить сезон РПЛ
Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил «Матч ТВ», что тренер армейцев Владимир Федотов сумел правильно настроить каждого футболиста команды, за счет чего удалось успешно завершить сезон.
ЦСКА в воскресенье победил «Краснодар» в Суперфинале FONBET Кубка России (1:1, 6:5 — по пенальти). Этот трофей стал для армейцев первым с 2018 года, когда «красно синие» стали обладателями Суперкубка России. Прошедший сезон стал первым для Владимира Федотова в качестве главного тренера ЦСКА, 56 летний специалист привел армейцев к серебряным медалям чемпионата России.
— За счет чего у ЦСКА получилось удачно завершить сезон?
— Команда, дисциплина и то, как мы играем — это самое главное. Владимир Федотов показал нам, как надо играть, правильно настроил каждого игрока команды, и это дало результат. Мы проделали отличную работу, и можно сказать, что сезон завершился успешно для нас, — сказал Зделар «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне сербский футболист провел 38 матчей за московскую команду во всех турнирах.