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Источник: Карпукас сейчас не собирается покидать «Локо», несмотря на интерес других клубов

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас на данный момент не собирается покидать стан железнодорожников, несмотря на интерес со стороны других клубов, информирует Metaratings.

Источник: Карпукас сейчас не собирается покидать «Локомотив»
© Чемпионат.com

Ранее СМИ писали об интересе к Карпукасу со стороны «Зенита» и турецкого «Галатасарая». Позже гент футболиста подтвердил, что к нему обращались из «Галатасарая». 20-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» 34 матча в сезоне-2022/2023 во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Напомним, Карпукас — воспитанник академии «Локомотива». За главную команду железнодорожников он успел провести 41 матч. Действующий контракт сторон рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

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