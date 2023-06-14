Источник: Карпукас сейчас не собирается покидать «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас на данный момент не собирается покидать стан железнодорожников, несмотря на интерес со стороны других клубов, информирует Metaratings.

Ранее СМИ писали об интересе к Карпукасу со стороны «Зенита» и турецкого «Галатасарая». Позже гент футболиста подтвердил, что к нему обращались из «Галатасарая». 20-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» 34 матча в сезоне-2022/2023 во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.