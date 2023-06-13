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«Реал» может предложить «ПСЖ» деньги и Тчуамени за Мбаппе (The Telegraph)

«Реал» может включить своего игрока в сделку по переходу Килиана Мбаппе.

«Реал» может предложить ПСЖ деньги и Тчуамени за Мбаппе
© Sports.ru

Ранее стало известно, что форвард «ПСЖ» отказался активировать опцию продления контракта с клубом. Парижане могут продать игрока этим летом, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.

Сообщалось, что Мбаппе остается трансферной целью «Реала». Президент мадридского клуба Флорентино Перес склонялся к подписанию француза следующим летом на правах свободного агента. Не исключено, что Мбаппе направил свое письмо в «ПСЖ», рассчитывая на то, что «Мадрид» все же решит оформить сделку уже в это трансферное окно.

«Реалу» необходимо найти замену Кариму Бензема, который перешел в саудовский «Аль-Иттихад». Возможно, «Реал» предложит определенную сумму денег плюс полузащитника Орельена Тчуамени, которого «ПСЖ» хотел подписать в прошлом году, чтобы попытаться купить Мбаппе.

Ожидается, что к Килиану проявят интерес клубы АПЛ, но источники в «Манчестер Сити», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуле» пока что не подтверждают намерение купить нападающего этим летом. В случае с «МЮ» ситуация также зависит от того, кто станет новым владельцем клуба.

Мбаппе в пресс-релизе заявил, что никогда не обсуждал продление контракта с «ПСЖ».

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