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Угарте заявил о своём переходе в «ПСЖ»

Уругвайский полузащитник Мануэль Угарте заявил о своём переходе в «ПСЖ».

Полузащитник Угарте заявил о переходе в ПСЖ
© Чемпионат.com

«Правда заключается в том, что на данный момент нужно немного отдохнуть, а затем начать всё с нуля в «ПСЖ». Я буду выступать в большом клубе. Не до конца это осознаю, но я постараюсь преуспеть в игре за парижан. Жаль, что Месси покинул «ПСЖ». Было бы здорово играть с ним, но это футбол… В любом случае, я очень рад», — приводит слова Угарте Record.

Напомним, «ПСЖ» заплатит «Спортингу» за 22-летнего уругвайца € 60 млн. В сезоне-2022/2023 на счету Угарте 47 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями.

Ранее сообщалось об успешном прохождении медобследования футболистом и подписании контракта с «ПСЖ».

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