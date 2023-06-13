Месси удивился, что в Китае нет безвизового режима с Испанией

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси , которого задержали в аэропорту столицы Китая — Пекина, удивился, что его не пустили в страну без визы, сообщает Bild со ссылкой на китайские СМИ.

Месси ошибочно предполагал, что безвизовый проезд для граждан Испании, действующий на Тайване, распространяется и на материковый Китай. Лионель, являющийся воспитанником «Барселоны», владеет испанским паспортом с 2004 года. Месси был задержан в аэропорту на два часа, пока ему не оформили визу в ускоренном режиме.