Украинский защитник попал в лидеры обидного английского рейтинга

«Зинченко попал в ту же категорию, что и его партнер по команде Габриэль Жезус. Бывший игрок «Манчестер Сити» улучшил игру «Арсенала». Это был хороший трансфер.



Тем не менее, Зинченко заработал себе место в этом списке после своей игры в матче против «Ливерпуля», – написал журналист Goal Том Каннингэм.