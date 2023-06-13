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Зинченко попал в лидеры обидного английского рейтинга

Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», занял третье место в рейтинге самых переоцененных игроков английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023 по версии Goal.

Украинский защитник попал в лидеры обидного английского рейтинга
© Чемпионат.com

«Зинченко попал в ту же категорию, что и его партнер по команде Габриэль Жезус. Бывший игрок «Манчестер Сити» улучшил игру «Арсенала». Это был хороший трансфер.

Тем не менее, Зинченко заработал себе место в этом списке после своей игры в матче против «Ливерпуля», – написал журналист Goal Том Каннингэм.

Под конец матча с Ливерпулем Зинченко позволил Тренту Александру-Арнольду обыграть себя, после чего англичанин отдал голевую передачу на Роберто Фирмино. Игра завершилась со счетом 2:2.

Зинченко перешел в «Арсенал» из «Манчестер Сити» летом перед началом сезона и занял место в основе «канониров».

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