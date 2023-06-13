Роналду объяснил значение крика «Siu!» во время празднования голов

«Похоже, что празднование стало глобальным феноменом. И мне приятно, что другие игроки, спортсмены из других видов спорта и маленькие дети повторяют его. Это здорово.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи. Его команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы чемпионата, отстав от «Аль-Иттихада» на пять очков. Роналду начинал сезон в «Манчестер Юнайтед», но позже покинул клуб из-за конфликта с тренером и руководством.