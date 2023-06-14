Лука Модрич назвал ключ к успеху сборной Хорватии

«Было бы потрясающе выиграть трофей в составе сборной Хорватии. Это стало бы воплощением мечты. Мы добились удивительных результатов на двух последних чемпионатах мира в России и Катаре, но завоевание трофея стало было бы новым громким успехом.



Ключ к нашему успеху — это прежде всего высокий класс, а затем сильная психология. Матчи за сборную Хорватии, за цвета наших футболок, из любви к стране — всё это толкает нас вперёд», – приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.