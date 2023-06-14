Telegraph: ЕС и Лондон спорят о судьбе 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси"

Между Лондоном и Брюсселем сохраняются разногласия о дальнейшей судьбе 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,8 млрд), полученных после продажи Романом Абрамовичем принадлежавшего ему английского футбольного клуба "Челси", сообщает газета Telegraph.

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Великобритания и Европейский Союз имеют разные взгляды на то, как в будущем использовать эти средства. Как сообщает газета, Евросоюз считает правильным направить деньги на долгосрочное восстановление украинской экономики. Британское же правительство придерживается мнения о том, что их надо потратить на помощь людям, пострадавшим от конфликта.

Экс-владелец "Челси" Абрамович, напоминает издание, договорился при продаже клуба с британскими властями о том, что деньги будут направлены на помощь "всем жертвам конфликта на Украине". Ранее сообщалось, что власти Великобритании близки к тому, чтобы передать Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси".