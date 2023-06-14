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Telegraph: ЕС и Лондон спорят о судьбе 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси"

Между Лондоном и Брюсселем сохраняются разногласия о дальнейшей судьбе 2,3 млрд фунтов стерлингов (около $2,8 млрд), полученных после продажи Романом Абрамовичем принадлежавшего ему английского футбольного клуба "Челси", сообщает газета Telegraph.

Telegraph: ЕС и Лондон спорят о судьбе 2,3 млрд фунтов от продажи "Челси"
© Depositphotos

Великобритания и Европейский Союз имеют разные взгляды на то, как в будущем использовать эти средства. Как сообщает газета, Евросоюз считает правильным направить деньги на долгосрочное восстановление украинской экономики. Британское же правительство придерживается мнения о том, что их надо потратить на помощь людям, пострадавшим от конфликта.

Экс-владелец "Челси" Абрамович, напоминает издание, договорился при продаже клуба с британскими властями о том, что деньги будут направлены на помощь "всем жертвам конфликта на Украине". Ранее сообщалось, что власти Великобритании близки к тому, чтобы передать Украине 2,3 млрд фунтов стерлингов, вырученных российским бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси".

Средства планируется направить во вновь созданный фонд поддержки пострадавших украинцев. Это будет одно из крупнейших пожертвований в пользу жертв конфликтов за всю современную историю.

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