«Реал» нашёл замену Бензема в «Эспаньоле»

Мадридский «Реал» продолжает поиски нападающего. «Королевскому клубу» предстоит найти сменщика для уехавшего в Саудовскую Аравию Карима Бензема.
Как утверждает Cope, заключительным летним трансфером «Реала» станет нападающий «Эспаньола» Хоселу. Источник утверждает, что 33-летний испанец на правах свободного агента покинет вылетевший из Ла Лиги «Эспаньол», после чего заключит двухлетний контракт со «сливочными».
В минувшем сезоне Хоселу занял третье место в гонке бобмбардиров чемпионата Испании. Форвард отметился 16 забитыми мячами, что дишь на три меньше, чем у Карима Бензема.
По завершении сезона-2022/2023 «Реал» уже успел купить полузащитника Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии», защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию, а также вернули из аренды Браима Диаса, последние два годы выступающего в «Милане».