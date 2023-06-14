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«Реал» нашёл замену Бензема в «Эспаньоле»

Мадридский «Реал» продолжает поиски нападающего. «Королевскому клубу» предстоит найти сменщика для уехавшего в Саудовскую Аравию Карима Бензема.

«Реал» нашёл замену Бензема в «Эспаньоле»
© Betassist

Как утверждает Cope, заключительным летним трансфером «Реала» станет нападающий «Эспаньола» Хоселу. Источник утверждает, что 33-летний испанец на правах свободного агента покинет вылетевший из Ла Лиги «Эспаньол», после чего заключит двухлетний контракт со «сливочными».

В минувшем сезоне Хоселу занял третье место в гонке бобмбардиров чемпионата Испании. Форвард отметился 16 забитыми мячами, что дишь на три меньше, чем у Карима Бензема.

По завершении сезона-2022/2023 «Реал» уже успел купить полузащитника Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии», защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию, а также вернули из аренды Браима Диаса, последние два годы выступающего в «Милане».

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