Экс-защитник «Барселоны» ответил на обвинения в изнасиловании

«Только два человека знают, что произошло и чего не было. Я говорю правду. Моя невиновность будет доказана. Это были отношения по обоюдному согласию, мне никогда в голову не пришло бы склонить кого-либо к половому акту, как об этом было заявлено», — цитирует слова Алвеса интернет-издание Itatiaia.