Стали известны детали контракта, который «Бешикташ» может предложить Кузяеву

«Бешикташ» готов предложить полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву контракт на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Зарплата россиянина в Турции может составить от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год, информирует Fotomac.

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Ранее сообщалось, что Кузяев получит € 2,5 млн в качестве бонуса за подписание контракта на правах свободного агента (контракт с «Зенитом» истекает в конце июня). При этом интересно, что интернет-портал Transfermarkt оценивает Далера в € 10 млн.

Отмечается, что сам Кузяев хочет переехать в Европу и играть за команду, которая борется за чемпионство в своей лиге.