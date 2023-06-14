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Стали известны детали контракта, который «Бешикташ» может предложить Кузяеву

«Бешикташ» готов предложить полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву контракт на два года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Зарплата россиянина в Турции может составить от € 1,8 млн до € 2,2 млн в год, информирует Fotomac.

Стали известны детали контракта, который «Бешикташ» может предложить Кузяеву
© Чемпионат.com

Ранее сообщалось, что Кузяев получит € 2,5 млн в качестве бонуса за подписание контракта на правах свободного агента (контракт с «Зенитом» истекает в конце июня). При этом интересно, что интернет-портал Transfermarkt оценивает Далера в € 10 млн.

Отмечается, что сам Кузяев хочет переехать в Европу и играть за команду, которая борется за чемпионство в своей лиге.

30-летний Кузяев играет за «Зенит» с 2017 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за петербуржцев 35 матчей, отметившись в них пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

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