ЦСКА в ближайшее время оформит сделку по выкупу Мойзеса

ЦСКА в ближайшее время оформит сделку по выкупу бразильского защитника Мойзеса у «Интернасьонала». Об этом сообщает журналист Фабио Алейхо в своём «твиттере».

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По информации источника, в течение нескольких последних часов клубы ведут переговоры, которые проходят в позитивном ключе. Ожидается, что сделка может быть закрыта в течение дня. Мойзес останется в ЦСКА.