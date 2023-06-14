В «Фулхэме» высказались о возможном возвращении Виллиана в Россию

В "Фулхэме" заявили об отсутствии информации о возможном переходе Виллиана в "Спартак"
Кармело Мифсуд, пресс-атташе лондонского футбольного клуба «Фулхэм», прокомментировал новость о том, что бразильский полузащитник Виллиан может вернуться в Россию и стать игроком московского «Спартака».
«У нас нет никакой информации о том, что «Спартак» ведет переговоры с Виллианом», — приводит слова пресс-атташе Sport24.
Информация о том, что красно-белые ведут переговоры с экс-игроком сборной Бразилии появилась 13 июня. По данным журналиста Павла Городницкого, московский клуб предложил хавбеку контракт с зарплатой €3 млн в год.
Виллиан ранее уже выступал в России за «Анжи». Кроме того он также играл за бразильский «Коринтианс», украинский «Шахтер», английские «Челси» и «Арсенал».
Контракт 34-летнего Виллиана с «Фулхэмом» действителен до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виллиана в 3 млн евро.