В футбольном клубе "Оренбург" сообщили о переговорах с "Динамо" по главному тренеру Личке

"Пока никто никого не выкупал, "Динамо" интересовалось кандидатурой нашего главного тренера и обращалось в клуб. Если Марцел перейдет в другой клуб, то будем думать, что делать, пока все в штатном режиме. Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны "Динамо" и "Оренбурга", мы что-то ищем, пока это все разговоры, неизвестно, как все будет на самом деле. Может быть, сегодня или завтра "Динамо" объявит о назначении Лички, а может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался", - сказал Андреев.