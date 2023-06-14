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Мадридский «Реал» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский «Реал» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2023/2024.

Мадридский «Реал» презентовал домашнюю форму на следующий сезон
© Чемпионат.com

«Белый цвет сочетается с золотым и тёмно-синим в деталях adidas на плечах и шее. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу «¡Hala Madrid!» в области шеи. Традиционный белый цвет сочетается с золотыми полосками adidas на плечах, а детали на V-образном вырезе и на рукавах сочетаются с тёмно-синим и золотым.

Футболки изготовлены из переработанных материалов и оснащено технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игроки не перегревались во время матчей», — написано в заявлении испанского клуба.

ФК "Реал"
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