Мадридский «Реал» презентовал домашнюю форму на следующий сезон

«Белый цвет сочетается с золотым и тёмно-синим в деталях adidas на плечах и шее. Этот комплект отражает единство клуба и его болельщиков на протяжении всей его 121-летней истории и поэтому включает в себя фразу «¡Hala Madrid!» в области шеи. Традиционный белый цвет сочетается с золотыми полосками adidas на плечах, а детали на V-образном вырезе и на рукавах сочетаются с тёмно-синим и золотым.



Футболки изготовлены из переработанных материалов и оснащено технологией HEAT.RDY, которая регулирует температуру, чтобы игроки не перегревались во время матчей», — написано в заявлении испанского клуба.