Канчельскис ответил на вопрос, кто талантливее — Смолов или Дзюба

«Смолов — сильный игрок по меркам РПЛ. Думаю, у него есть ещё несколько лет, чтобы играть на серьёзном уровне. Фёдор провёл относительно неплохой сезон за «Динамо», несмотря на ужасные результаты клуба.



Вообще, конечно, парень казался невероятно талантливым по молодёжи. Но Смолов реализовал только 50% своего потенциала. Кто талантливее: Дзюба или Смолов? Фёдор талантливее Артёма, но карьера лучше сложилась у Дзюбы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».