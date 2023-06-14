Тренер Аленичев назвал беспределом поведение капитана «Спартака» Джикии

Тренер Аленичев раскритиковал поведение игрока "Спартака" Джикии в матче с "Крыльями" в РПЛ
Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что поведение капитана красно-белых Георгия Джикии, получившего удаление в последнем матче сезона, — это беспредел.
Джикия в матче 30 го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» заработал удаление. Со скамейки запасных он вышел к бровке и накричал на арбитра. Решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) он дисквалифицирован на два матча (один из них — условно).
«Cпартак» начнет новый cезон без капитана Джикии? Не велика потеря. При вcем уважении к этому игроку. На меcте не то что тренера, а руководителя клуба нужно принимать жеcткие меры в отношении таких футболиcтов.
Это уже не первый cлучай. Еcли мне не изменяет память, игроков «Cпартака» чуть ли не в каждой игре удаляют. Их нужно однозначно штрафовать.
Если закрывать глаза на такие вещи, это будет продолжаться. Это не красит ни «Спартак», ни самих футболистов. Ну что это такое? Капитан команды спорит с судьей», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» по итогам сезона-2022/23 занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В случае побед в двух последних турах спартаковцы имели шансы выиграть серебряные медали.