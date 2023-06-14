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Мостовой — о победе ЦСКА в Кубке: почему надо выделять Акинфеева? Он сделал то, что должен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России. Армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 по пенальти).

Мостовой не считает, что Акинфеева стоит как-то выделять
© Чемпионат.com

«Предполагал, что небольшое преимущество будет на стороне ЦСКА, — играли дома с большим количеством поддержки. Но по матчу не видел преимущества в игре.

В первом тайме лучше выглядел ЦСКА, а «Краснодар» был лучше во втором. Акинфеев не является главным фактором победы ЦСКА. Вытащил два пенальти? У «Краснодара» два человека ударили так, что там вытаскивать не надо было. Для того вратарь и стоит в воротах.

Почему надо выделять Акинфеева? А если бы Олусегун забил, то Игоря надо было обвинять? Это его работа. Человек ударил плохо — Акинфеев отбил. Он сделал то, что должен был сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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