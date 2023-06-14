Мутко заявил, что чемпионат мира 2018 года в России восхитил весь мир

"Этот чемпионат мира позволил нам взглянуть на себя со стороны, ощутить наши самые сильные стороны, осознать широту нашей души, еще больше научиться ценить наши традиции. И это восхитило и нас, и весь мир, который стал тому свидетелем, открыл для себя Россию заново с самой лучшей стороны, - рассказал Мутко. - Да, конкуренты не очень разделяли нашу радость от победы в гонке за право провести чемпионат мира. А мы просто поймали тенденцию, которая была нужна миру и ФИФА".