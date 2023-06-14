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Аленичев: футболист Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года

Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба доказал, что является мастером, он сможет играть на высоком уровне еще минимум два года. Такое мнение ТАСС в среду на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

Экс-футболист Аленичев: Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года
©  РИА Новости

"Когда Дзюба пришел в "Локомотив", я говорил, что он около восьми мячей забьет, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу. Я считаю, что как минимум два года он будет приносить "Локомотиву" огромную пользу и сможет показывать игру на высоком уровне", - сказал Аленичев.

Дзюбе 34 года, он перешел в "Локомотив" 8 февраля. В минувшем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 11 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. 25 мая "Локомотив" объявил о продлении контракта с Дзюбой до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год.

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