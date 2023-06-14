Экс-футболист Аленичев: Дзюба сможет играть на высоком уровне еще минимум два года

"Когда Дзюба пришел в "Локомотив", я говорил, что он около восьми мячей забьет, плюс будет отдавать, если не будет травм. Но это мастер, что тут говорить, и он это доказал, несмотря на его выходки, которые не имеют никакого отношения к футболу. Я считаю, что как минимум два года он будет приносить "Локомотиву" огромную пользу и сможет показывать игру на высоком уровне", - сказал Аленичев.