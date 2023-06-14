Тренер Аленичев: для меня разочарование сезона — это спартаковские игроки

«Для меня разочарование сезона — это спартаковские игроки. Я думал, что они будут выглядеть сильнее, особенно в весенней части чемпионата. Они хорошо провели осень, многие уже поговаривали, что они составят серьёзнейшую конкуренцию «Зениту», но, к сожалению, этого не произошло. «Спартак» выглядел неубедительно, мы это должны признать.



Работа Абаскаля также разделилась на две части, но тут есть и вина футболистов. Абаскаль немного не так поработал в зимний перерыв, как хотелось бы. И я думаю, что он это прекрасно понимает. К тому, что «Спартаком» руководит иностранец, я отношусь абсолютно спокойно. Он не первый, мы к этому привыкли, сколько уже об этом сказано», — приводит слова Аленичева «РИА Новости Спорт».