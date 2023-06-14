Сербский нападающий Лазар Ранджелович покинул «Урал»

«Благодарим Лазара за его работу, самоотдачу и эмоции, которые он нам подарил в прошлом сезоне. Будем всегда рады видеть в Екатеринбурге!» — написано в заявлении клуба.

Лазар Ранджелович перешёл в «Урал» в сентябре 2022 года. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги он провёл 18 матчей, в которых забил три мяча и оформил четыре голевые передачи. Также на счету нападающего 10 игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями он не отметился.