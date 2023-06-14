Экс-президент «Спартака»: судья Безбородов помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка

«Безбородов активным образом помогал ЦСКА — выдумал пенальти. Если в середине поля фолили армейцы, то он продолжал игру, а при малейшем зацепе краснодарцев тут же свистел. Всё по сценарию. Когда назначали Безбородова, у меня не было никаких сомнений относительно судейства», — цитирует Червиченко «Чемпионат».