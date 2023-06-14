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Червиченко: Безбородов активно помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка, выдумал пенальти

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в исполнении Владислава Безбородова в Суперфинале Кубка России. Напомним, трофей достался ЦСКА. Столичный клуб переиграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 6:5).

Экс-президент «Спартака»: судья Безбородов помогал ЦСКА в Суперфинале Кубка
© Betassist

«Безбородов активным образом помогал ЦСКА — выдумал пенальти. Если в середине поля фолили армейцы, то он продолжал игру, а при малейшем зацепе краснодарцев тут же свистел. Всё по сценарию. Когда назначали Безбородова, у меня не было никаких сомнений относительно судейства», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Подчеркнём, что для голкипера красно-синих Игоря Акинфеева этот трофей стал 21-м в карьере. Позже вратарь признался, что был удивлён серии пенальти сразу по окончании основного времени.

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