Генсек РФС: организация ничего не зарабатывает на Кубке России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил «Матч ТВ», что организация ничего не заработала по итогам ФОНБЕТ Кубка России в текущем сезоне, так как отдала все деньги клубам.

В сезоне 2022/23 Кубок России разыгрывался в новом формате, команды были разделены на Путь регионов и Путь РПЛ. Победителем турнира стал ЦСКА, который в Суперфинале обыграл «Краснодар» в серии пенальти (1:1, 6:5 — по пен.).

— РФС пока на Кубке не зарабатывает. Пока РФС всё, что получил от Кубка, отдал клубам. РФС как раз заинтересован в том, чтобы все клубы, не только клубы РПЛ, максимально эффективно получали средства от Кубка, чтобы они помогали им развиваться. Уверен, что у нас это тоже будет получаться, — сообщил Митрофанов корреспондентам «Матч ТВ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.