В Камеруне не исключили проведения осенью матча со сборной России

Генсек Федерации футбола Камеруна заявил о возможном проведении матча со сборной России
Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан ответил на вопрос о том, может ли осенью состояться товарищеский матч между сборными России и Камеруна.
«Можно ли организовать товарищеский матч между сборными Камеруна и России в сентябре? Да, это возможно. Однако нам надо проконсультироваться с Ассоциацией спорта Камеруна. Только после их согласия можно будет принять решение», — сказал Джунан Sport24.
Сборные России и Камеруна должны были провести товарищеский матч в Москве 15 июня, но африканская команда в итоге отказалась от игры с российскими футболистами. СМИ сообщали, что они сделали это из-за давления со стороны правительства Камеруна.
Сбор национальной команды России был перенесен на сентябрь. Известно, что в его рамках сборная проведет встречу с Катаром. Российский футбольный союз (РФС) сейчас занимается поиском соперника на второй товарищеский матч.