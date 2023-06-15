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Генсек Федерации футбола Камеруна заявил о возможном проведении матча со сборной России

Генеральный секретарь Федерации Футбола Камеруна Блез Джунан ответил на вопрос о том, может ли осенью состояться товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

В Камеруне не исключили проведения осенью матча со сборной России
© РИА Новости

«Можно ли организовать товарищеский матч между сборными Камеруна и России в сентябре? Да, это возможно. Однако нам надо проконсультироваться с Ассоциацией спорта Камеруна. Только после их согласия можно будет принять решение», — сказал Джунан Sport24.

Сборные России и Камеруна должны были провести товарищеский матч в Москве 15 июня, но африканская команда в итоге отказалась от игры с российскими футболистами. СМИ сообщали, что они сделали это из-за давления со стороны правительства Камеруна.

Сбор национальной команды России был перенесен на сентябрь. Известно, что в его рамках сборная проведет встречу с Катаром. Российский футбольный союз (РФС) сейчас занимается поиском соперника на второй товарищеский матч.

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