$83.96-0.3690.97-0.10

Уткин — о Суперфинале Кубка России: футбол оставлял желать лучшего

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о качестве футбола в Суперфинале Кубка России, в котором встретились ПФК ЦСКА и «Краснодар». Игра завершилась победой армейцев в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5).

Уткин высказался о Суперфинале Кубка России
© Чемпионат.com

«Не стану говорить, что финал Кубка России содержательно меня прям заворожил. Это был очень достойный матч с очень хорошей интригой. Но, тем не менее, мне кажется, что футбол оставлял желать лучшего. Ну, а какая акустика в «Лужниках»! Как красиво оттуда можно показывать футбол.

Зрелище выдали что надо. Серия пенальти была. Но не понимаю, почему в финале нельзя сыграть дополнительное время. Было много яркого – яркие ошибки, яркие голы. И серия пенальти, которая снова осталась за Игорем Акинфеевым», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители