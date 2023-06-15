Источник: Сперцян интересен «Фрайбургу» и «Боруссии» М

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян попал в сферу интересов двух немецких клубов — «Фрайбурга» и мёнхенгладбахской «Боруссии», информирует «РБ Спорт».

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Согласно сведениям источника, оба немецких клуба уже контактировали с окружением футболиста. Скауты «Фрайбурга» и «Боруссии» будут присутствовать на ближайших матчах сборной Армении в Лиге наций, чтобы вживую посмотреть игру 23-летнего полузащитника «Краснодара».

Ранее сообщалось, что в трансфере Сперцяна заинтересованы амстердамский «Аякс» и французский «Марсель». Нидерландцы готовы заплатить за 23-летнего футболиста € 9 млн.