$83.96-0.3690.97-0.10

«Зенит» показал лучшую посещаемость в сезоне-2022/2023. «Спартак» — пятый

Российская Премьер-Лига опубликовала отчёт об итогах сезона-2022/2023, который будет направлен на утверждение бюро исполкома РФС.

«Зенит» показал лучшую посещаемость в сезоне
© Чемпионат.com

В отчёте представлена информация о средней посещаемости домашних матчей каждой из команд лиги на протяжении трёх последних сезонов в виде специальной диаграммы.

РПЛ

С помощью графика можно сделать вывод, что самыми посещаемыми в сезоне-2022/2023 стали домашние матчи санкт-петербургского «Зенита». На игры команды с берегов Невы приходили в среднем более 25 тысяч зрителей. В топ-5 также вошли «Краснодар», воронежский «Факел» и московские «Динамо» и «Спартак».

Худшую посещаемость продемонстрировали две команды, вылетевшие из РПЛ по итогам сезона-2022/2023 — подмосковные «Химки» и московское «Торпедо».

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители