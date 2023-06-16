«Зенит» показал лучшую посещаемость в сезоне

Российская Премьер-Лига опубликовала отчёт об итогах сезона-2022/2023, который будет направлен на утверждение бюро исполкома РФС.

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В отчёте представлена информация о средней посещаемости домашних матчей каждой из команд лиги на протяжении трёх последних сезонов в виде специальной диаграммы.

РПЛ

С помощью графика можно сделать вывод, что самыми посещаемыми в сезоне-2022/2023 стали домашние матчи санкт-петербургского «Зенита». На игры команды с берегов Невы приходили в среднем более 25 тысяч зрителей. В топ-5 также вошли «Краснодар», воронежский «Факел» и московские «Динамо» и «Спартак».