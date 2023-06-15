Игрок "Реала" восхитился Мбаппе

Вингер мадридского "Реала" Родриго восхитился французским нападающим Килианом Мбаппе и выразил желание видеть его в испанской команде.
"Я оцениваю его на десятку, он феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас нужен игрок на эту позицию. Я взволнован его трансфером. Но сейчас у него есть контракт, он в "ПСЖ". Нужно уважать это. Думаю, чем быстрее он придет, тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие футболисты. Решать Флорентино Пересу или Карло Анчелотти", - передает слова Родриго COPE.
Напомним, что контракт "ПСЖ" и Мбаппе истекает по окончании сезона-2023/24. В мае прошлого года стало известно, что Мбаппе подписал новый контракт с "ПСЖ". При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским "Реалом". Однако громкий переход не состоялся. На днях появилась информация о том, что Мбаппе отказался продлевать соглашение с парижским клубом. Сообщалось, что клуб уже выставил игрока сборной Франции на продажу, но не намерен осуществлять сделку с "Реалом".
Ранее Эммануэль Макрон заявил, что будет добиваться сохранения Мбаппе в "ПСЖ".