Игрок "Реала" восхитился Мбаппе

"Я оцениваю его на десятку, он феномен. Это один из лучших футболистов мира. Нам сейчас нужен игрок на эту позицию. Я взволнован его трансфером. Но сейчас у него есть контракт, он в "ПСЖ". Нужно уважать это. Думаю, чем быстрее он придет, тем лучше. Но если Мбаппе не будет подписан, то есть и другие футболисты. Решать Флорентино Пересу или Карло Анчелотти", - передает слова Родриго COPE.